Сьогоднішня ціна Crosswalk (CSW)

Поточна ціна Crosswalk (CSW) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 340.94K USD. Ціна CSW до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Crosswalk:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 8.72K USD

- зміна ціни Crosswalk протягом дня — +1.20%

- циркуляційна пропозиція – 8.88B USD

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