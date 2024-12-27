Ціна Crosswalk (CSW)
Поточна ціна Crosswalk (CSW) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 340.94K USD. Ціна CSW до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Crosswalk:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 8.72K USD
- зміна ціни Crosswalk протягом дня — +1.20%
- циркуляційна пропозиція – 8.88B USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Crosswalk до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Crosswalk до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Crosswalk до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Crosswalk до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+1.20%
|30 днів
|$ 0
|-4.55%
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Crosswalk: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+1.92%
+1.20%
+8.77%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Crosswalk is a decentralized finance (DeFi) platform designed to simplify cryptocurrency trading and asset management. It provides users with tools for secure, multi-chain asset swapping, aiming to make DeFi accessible for everyone, from beginners to seasoned traders. Built on advanced blockchain technology, Crosswalk combines a user-friendly interface with robust security features, ensuring efficient, cost-effective transactions. The platform's mission is to bridge traditional finance and Web3 for widespread adoption within a unified DeFi ecosystem.
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