Токеноміка CrossFi (CRFI) Дізнайтеся ключову інформацію про CrossFi (CRFI), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація CrossFi (CRFI) CrossFi brings together stakeholders in the filecoin ecosystem looking to utilize decentralized finance. Two leading filecoin mining manufacturers, Dataline and DCTech, are early supporters and have worked directly with the CrossFi tech team to develop the initial solution utilizing CrossFi’s MAP technology. The key value CrossFi brings to the DeFi space is to give liquidity to locked digital assets similar to a bond. For example, filecoin users can stake their FIL on the filecoin network using the CrossFi protocol and mint an equivalent value amount of ERC20 compliant liquid cFIL. This is a two-way reversal process, meaning users wanting to later unlock their staked filecoin must send the equivalent amount cFIL to the redemption contract, executing a burn of the synthetic cFIL for a small settlement fee. As the protocol-supported liquidity pool is chain-agnostic and utilizes synthetic assets, there is virtually zero slippage as a result of asset swapping. Офіційний вебсайт: https://www.crossfimain.com/ Купити CRFI зараз!

Токеноміка та аналіз ціни CrossFi (CRFI) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена CrossFi (CRFI), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Загальна пропозиція: $ 100,00M $ 100,00M $ 100,00M Циркуляційна пропозиція: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 FDV (повністю розведена вартість): $ 791,25K $ 791,25K $ 791,25K Історичний максимум: $ 19,43 $ 19,43 $ 19,43 Історичний мінімум: $ 0,0 $ 0,0 $ 0,0 Поточна ціна: $ 0,00791248 $ 0,00791248 $ 0,00791248 Дізнайтеся більше про ціну CrossFi (CRFI)

Токеноміка CrossFi (CRFI): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки CrossFi (CRFI) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів CRFI, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів CRFI, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку CRFI, досліджуйте ціну токена CRFI в реальному часі!

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