Ціна Crosschain IOTX (CIOTX)
Поточна ціна Crosschain IOTX (CIOTX) сьогодні становить 0.03442549 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна CIOTX до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Crosschain IOTX:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 15.99K USD
- зміна ціни Crosschain IOTX протягом дня — -8.19%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Crosschain IOTX до USD становила $ -0.00307212640577164.
За останні 30 днів зміна ціни Crosschain IOTX до USD становила $ -0.0030848819.
За останні 60 днів зміна ціни Crosschain IOTX до USD становила $ -0.0047242547.
За останні 90 днів зміна ціни Crosschain IOTX до USD становила $ -0.00658624570630626.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.00307212640577164
|-8.19%
|30 днів
|$ -0.0030848819
|-8.96%
|60 днів
|$ -0.0047242547
|-13.72%
|90 днів
|$ -0.00658624570630626
|-16.05%
Останній аналіз цін Crosschain IOTX: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+1.06%
-8.19%
-3.57%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Crosschain Tokens, such as CIOTX, is a wrapped token that can be bridged to any networks via iotube.
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