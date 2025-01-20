Сьогоднішня ціна Crosschain IOTX (CIOTX)

Поточна ціна Crosschain IOTX (CIOTX) сьогодні становить 0.03442549 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна CIOTX до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Crosschain IOTX:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 15.99K USD

- зміна ціни Crosschain IOTX протягом дня — -8.19%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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