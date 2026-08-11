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Поточна ціна Cross The Ages сьогодні становить 0 USD. Ринкова капіталізація CTA становить 126 854 USD. Відстежуйте оновлення цін CTA до USD у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!Поточна ціна Cross The Ages сьогодні становить 0 USD. Ринкова капіталізація CTA становить 126 854 USD. Відстежуйте оновлення цін CTA до USD у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!

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Ціна Cross The Ages (CTA)

Лістинг не пройдено

Актуальна ціна 1 CTA до USD:

$0,00025265
$0,00025265$0,00025265
-0,14%1D
mexc
Дані цього токену надходять від третіх осіб. MEXC діє виключно як інформаційний агрегатор. Досліджуйте інші токени, що пройшли лістинг на MEXC Спот!
USD
Графік ціни Cross The Ages (CTA) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2026-08-11 20:36:55 (UTC+8)

Сьогоднішня ціна Cross The Ages

Поточна ціна Cross The Ages (CTA) сьогодні становить $ 0, зі зміною 15,81% за останні 24 години. Поточний курс конвертації CTA до USD становить $ 0 за CTA.

Cross The Ages наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 126 854, з циркуляційною пропозицією у 499,04M CTA. Протягом останніх 24 годин CTA торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0,462556, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці CTA змінився на +1,05% за останню годину та на -36,15% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 830,26.

Ринкова інформація щодо Cross The Ages (CTA)

$ 126,85K
$ 126,85K$ 126,85K

$ 830,26
$ 830,26$ 830,26

$ 126,85K
$ 126,85K$ 126,85K

499,04M
499,04M 499,04M

500 000 000,0
500 000 000,0 500 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація Cross The Ages — $ 126,85K, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 830,26. Циркуляційна пропозиція CTA — 499,04M, зі загальною пропозицією 500000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 126,85K.

Історія ціни Cross The Ages у USD

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 0
$ 0$ 0
Мін. за 24 год
$ 0
$ 0$ 0
Макс. за 24 год

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0,462556
$ 0,462556$ 0,462556

$ 0
$ 0$ 0

+1,05%

-15,80%

-36,15%

-36,15%

Історія ціни Cross The Ages (CTA) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Cross The Ages до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Cross The Ages до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Cross The Ages до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Cross The Ages до USD становила $ 0.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ 0-15,80%
30 днів$ 0-69,51%
60 днів$ 0-95,82%
90 днів$ 0--

Прогноз ціни Cross The Ages

Прогноз ціни Cross The Ages (CTA) на 2030 рік (через 4 років)
Відповідно до наведеного вище модуля прогнозування цін, цільова ціна CTA у 2030 році становить $ --, а темп зростання складає 0,00%.
Прогноз ціни Cross The Ages (CTA) на 2040 рік (через 14 р.)

У 2040 році ціна Cross The Ages потенційно може зрости на 0,00% і досягти торгової ціни у $ --.

MEXC Інструменти
Для прогнозування сценаріїв у режимі реального часу та більш персоналізованого аналізу користувачі можуть використовувати інструмент прогнозування цін від MEXC та аналітику ринку на основі штучного інтелекту.
Відмова від відповідальності: ці сценарії є ілюстративними та навчальними; криптовалюти є волатильними — здійсніть власне дослідження (DYOR), перш ніж приймати рішення.
Хочете знати, якої ціни досягне Cross The Ages у 2026–2027 роках? Відвідайте нашу сторінку з прогнозами ціни CTA на 2026–2027 роки, натиснувши на Прогноз ціни Cross The Ages.

MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!

Ресурс Cross The Ages (CTA)

Whitepaper
Офіційний вебсайт

Категорія :

Base EcosystemCard GamesEthereum Ecosystem

Про Cross The Ages

Яка зараз ціна Cross The Ages?

Поточна оцінка становить ₴, що вказує на зміну ціни у розмірі -15.80% за останні 24 години.

Як настрій ринку впливає на CTA?

Настрій формують макроекономічні умови, новини галузі та події в екосистемі --. Позитивний настрій часто корелюється зі зростанням обсягів і короткостроковим підвищенням цін.

Яка ринкова капіталізація та глобальний рейтинг Cross The Ages?

З ринковою капіталізацією ₴5591983.20538871104000 Cross The Ages займає #5433 місце, що підкреслює його вплив та масштаби на ширшому ринку.

Яка недавня торгова активність?

CTA зафіксував обсяг торговельних операцій за 24 години у розмірі ₴--, що демонструє рівень активної участі світових трейдерів.

Наскільки волатильним є CTA сьогодні?

Волатильність токена оцінюється у --%, що допомагає трейдерам оцінити, чи перебуває ринок у стані стабільності, чи відбуваються швидкі коливання.

Який діапазон цін за останні 24 години?

Він коливався між ₴ та ₴, що вказує на внутрішньоденну стійкість ціни.

Які довгострокові фактори впливають на Cross The Ages?

До таких факторів належать обігове надходження (499042343.17566377 токенів), тенденції прийняття у Gaming (GameFi),NFT,Solana Ecosystem,Play To Earn,Ethereum Ecosystem,Animoca Brands Portfolio,Base Ecosystem,Card Games,Gaming Utility Token та загальна популярність мережі --.

Люди також запитують: Інші запитання про Cross The Ages

Останнє оновлення сторінки: 2026-08-11 20:36:55 (UTC+8)

Важливі галузеві оновлення для Cross The Ages (CTA)

Час (UTC+8)ТипІнформація
02-11 14:20:00Оновлення в галузі
За останні 24 години відтік CEX становив 59 400 ETH
02-10 18:39:21Ончейн дані
Вчора чистий вхідний переказ у біткоїн-спотовий ETF становив $144,9 мільйона, тоді як Ethereum ETF зафіксував чистий вхідний переказ у $57 мільйонів
02-04 11:04:00Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют знову впав до 14, ринок залишається в зоні "екстремального страху"
02-04 00:48:00Оновлення в галузі
За останні 24 години ліквідовано $285 мільйонів по всій мережі, знищені як лонги, так і шорти
02-01 01:12:00Оновлення в галузі
Bitcoin опускається нижче попереднього мінімуму $80,600, досягаючи нового мінімуму з 11 квітня 2025 року
01-28 07:44:00Оновлення в галузі
Індекс долара досяг найнижчого рівня з лютого 2022 року, криптовалютний ринок продовжує зростання

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+61,28%

TradingRazor

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$0,00889
$0,00889$0,00889

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ZKcandy

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ZAY

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$2,7100$2,7100

+50,46%

DAPPOS

DAPPOS

DOS

$0,49667
$0,49667$0,49667

+30,06%

Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

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