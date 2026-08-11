Сьогоднішня ціна Cross The Ages

Поточна ціна Cross The Ages (CTA) сьогодні становить $ 0, зі зміною 15,81% за останні 24 години. Поточний курс конвертації CTA до USD становить $ 0 за CTA.

Cross The Ages наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 126 854, з циркуляційною пропозицією у 499,04M CTA. Протягом останніх 24 годин CTA торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0,462556, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці CTA змінився на +1,05% за останню годину та на -36,15% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 830,26.

Ринкова інформація щодо Cross The Ages (CTA)

Ринкова капіталізація $ 126,85K$ 126,85K $ 126,85K Обсяг (за 24 год) $ 830,26$ 830,26 $ 830,26 Повністю розведена ринкова капіталізація $ 126,85K$ 126,85K $ 126,85K Циркуляційне постачання 499,04M 499,04M 499,04M Загальна пропозиція 500 000 000,0 500 000 000,0 500 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація Cross The Ages — $ 126,85K, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 830,26. Циркуляційна пропозиція CTA — 499,04M, зі загальною пропозицією 500000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 126,85K.