Ціна Cropto Wheat Token (CROW)
Поточна ціна Cropto Wheat Token (CROW) сьогодні становить 0.351351 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна CROW до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Cropto Wheat Token:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 45.21K USD
- зміна ціни Cropto Wheat Token протягом дня — +0.66%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Cropto Wheat Token до USD становила $ +0.00231575.
За останні 30 днів зміна ціни Cropto Wheat Token до USD становила $ +0.0088953289.
За останні 60 днів зміна ціни Cropto Wheat Token до USD становила $ -0.0124249308.
За останні 90 днів зміна ціни Cropto Wheat Token до USD становила $ -0.0218014472864389.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.00231575
|+0.66%
|30 днів
|$ +0.0088953289
|+2.53%
|60 днів
|$ -0.0124249308
|-3.53%
|90 днів
|$ -0.0218014472864389
|-5.84%
Останній аналіз цін Cropto Wheat Token: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.46%
+0.66%
-0.78%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Cropto Wheat Token, asset-based Wheat Token in a wide region stretching from Europe to Asia, offer a way to invest in agriculture, with agricultural products stored in secure and audited warehouses in return. Cropto Wheat Token is a digital currency for agricultural products in the history of mankind. Such indispensible commodity, wheat which is of strategic importance in international trade, is carried to blockchain through the Cropto Wheat Token, and present their means of transparent and decentralized transfer of assets to the agricultural industry and this investment opportunity to the people. Cropto Wheat Tokens are created by tokenizing agricultural wheat products stored in audited warehouses on a blockchain technology-based platform in terms of the location of the relevant warehouse, and type and quantity of the relevant agricultural product. Agricultural products dating back to the dawn of mankind are turned into investments for today and tomorrow through Cropto Wheat Token. Cropto is collateralized one on one with a physical commodity thanks to its nature of asset-backed token. Each Cropto Token is created by carrying a physical asset to the blockchain. This tokenization provides such advantages as high liquidity, easy access, equal access and buying in parts. Cropto Tokens are created by tokenizing them one on one against agricultural products stored in audited warehouses used by the agricultural industries in the worldwide. The agricultural products stored in such warehouses and documented with Warehouse Stock Receipts prove their existence without doubt. Cropto Wheat Token (CROW) is a digital Wheat, powered by blockchain technology, an asset-backed stablecoin that is pegged 1:1 to 1 kilogram of Wheat.
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