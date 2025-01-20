Сьогоднішня ціна Cropto Wheat Token (CROW)

Поточна ціна Cropto Wheat Token (CROW) сьогодні становить 0.351351 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна CROW до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Cropto Wheat Token:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 45.21K USD

- зміна ціни Cropto Wheat Token протягом дня — +0.66%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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