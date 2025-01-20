Сьогоднішня ціна Cropto Hazelnut Token (CROF)

Поточна ціна Cropto Hazelnut Token (CROF) сьогодні становить 3.85 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна CROF до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Cropto Hazelnut Token:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 26.30K USD

- зміна ціни Cropto Hazelnut Token протягом дня — -0.44%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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