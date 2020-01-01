Токеноміка Cropto Corn Token (CROC) Дізнайтеся ключову інформацію про Cropto Corn Token (CROC), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Cropto Corn Token (CROC) Cropto Corn Token, agricultural asset-based Corn Token in a wide region stretching from Europe to Asia, offer a way to invest in agriculture, with agricultural products stored in audited warehouses in return. Cropto Corn Token is a digital currency for agricultural products in the history of mankind. Such indispensible commodity, corn which is of strategic importance in international trade, is carried to blockchain through the Cropto Corn Token, and present their means of transparent and decentralized transfer of assets to the agricultural industry and this investment opportunity to the people. Cropto Corn Tokens are created by tokenizing agricultural corn products stored in audited warehouses on a blockchain technology-based platform in terms of the location of the relevant warehouse, and type and quantity of the relevant agricultural product. Agricultural products dating back to the dawn of mankind are turned into investments for today and tomorrow through Cropto Corn Token. Cropto is collateralized one on one with a physical commodity thanks to its nature of asset-backed token. Each Cropto Token is created by carrying a physical asset to the blockchain. This tokenization provides such advantages as high liquidity, easy access, equal access and buying in parts. Cropto Tokens are created by tokenizing them one on one against agricultural products stored in audited warehouses used by the agricultural industries in the worldwide. The agricultural products stored in such warehouses and documented with Warehouse Stock Receipts prove their existence without doubt. Cropto Corn Token (CROC) is a digital Corn, powered by blockchain technology, an asset-backed stablecoin that is pegged 1:1 to 1 kilogram of Corn. Офіційний вебсайт: https://www.cropto.io/ Whitepaper: https://assets-global.website-files.com/64a42c9ebf1ee641d8495c73/6573348d8eea8cae114a5620_081223_EN_Whitepaper.pdf Купити CROC зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Cropto Corn Token (CROC) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Cropto Corn Token (CROC), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Загальна пропозиція: $ 202,00K $ 202,00K $ 202,00K Циркуляційна пропозиція: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 FDV (повністю розведена вартість): $ 57,13K $ 57,13K $ 57,13K Історичний максимум: $ 0,335067 $ 0,335067 $ 0,335067 Історичний мінімум: $ 0,198739 $ 0,198739 $ 0,198739 Поточна ціна: $ 0,283587 $ 0,283587 $ 0,283587 Дізнайтеся більше про ціну Cropto Corn Token (CROC)

Токеноміка Cropto Corn Token (CROC): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Cropto Corn Token (CROC) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів CROC, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів CROC, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку CROC, досліджуйте ціну токена CROC в реальному часі!

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