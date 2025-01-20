Сьогоднішня ціна Cropto Barley Token (CROB)

Поточна ціна Cropto Barley Token (CROB) сьогодні становить 0.235493 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна CROB до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Cropto Barley Token:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 12.26K USD

- зміна ціни Cropto Barley Token протягом дня — -3.53%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

Отримуйте оновлення цін CROB до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни CROB.