Ціна CropperFinance (CRP)
Поточна ціна CropperFinance (CRP) сьогодні становить 0.00144909 USD з ринковою капіталізацією $ 231.83K USD. Ціна CRP до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності CropperFinance:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 268.12 USD
- зміна ціни CropperFinance протягом дня — +8.91%
- циркуляційна пропозиція – 160.00M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни CropperFinance до USD становила $ +0.00011852.
За останні 30 днів зміна ціни CropperFinance до USD становила $ -0.0003353547.
За останні 60 днів зміна ціни CropperFinance до USD становила $ -0.0007465439.
За останні 90 днів зміна ціни CropperFinance до USD становила $ -0.001774963864656151.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.00011852
|+8.91%
|30 днів
|$ -0.0003353547
|-23.14%
|60 днів
|$ -0.0007465439
|-51.51%
|90 днів
|$ -0.001774963864656151
|-55.05%
Останній аналіз цін CropperFinance: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.35%
+8.91%
-3.79%
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