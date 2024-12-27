Сьогоднішня ціна CropperFinance (CRP)

Поточна ціна CropperFinance (CRP) сьогодні становить 0.00144909 USD з ринковою капіталізацією $ 231.83K USD. Ціна CRP до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності CropperFinance:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 268.12 USD

- зміна ціни CropperFinance протягом дня — +8.91%

- циркуляційна пропозиція – 160.00M USD

Отримуйте оновлення цін CRP до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни CRP.