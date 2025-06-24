Сьогоднішня ціна CropBytes (CBX)

Поточна ціна CropBytes (CBX) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 106,05K USD. Ціна CBX до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності CropBytes:

- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD

- зміна ціни CropBytes протягом дня — --

- циркуляційна пропозиція – 321,29M USD

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