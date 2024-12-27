Ціна Cronos zkEVM CRO (ZKCRO)
Поточна ціна Cronos zkEVM CRO (ZKCRO) сьогодні становить 0.159866 USD з ринковою капіталізацією $ 27.99M USD. Ціна ZKCRO до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Cronos zkEVM CRO:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 709.31 USD
- зміна ціни Cronos zkEVM CRO протягом дня — +3.67%
- циркуляційна пропозиція – 175.12M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Cronos zkEVM CRO до USD становила $ +0.00565667.
За останні 30 днів зміна ціни Cronos zkEVM CRO до USD становила $ -0.0184454030.
За останні 60 днів зміна ціни Cronos zkEVM CRO до USD становила $ +0.1858728090.
За останні 90 днів зміна ціни Cronos zkEVM CRO до USD становила $ +0.07401402959333596.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.00565667
|+3.67%
|30 днів
|$ -0.0184454030
|-11.53%
|60 днів
|$ +0.1858728090
|+116.27%
|90 днів
|$ +0.07401402959333596
|+86.21%
Останній аналіз цін Cronos zkEVM CRO: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+1.56%
+3.67%
+2.88%
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