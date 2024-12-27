Ціна Cronos zkEVM CRO (ZKCRO)

USD

Графік ціни Cronos zkEVM CRO (ZKCRO) в реальному часі

$0.159864
$0.159864$0.159864
+3.60%(1D)

Сьогоднішня ціна Cronos zkEVM CRO (ZKCRO)

Поточна ціна Cronos zkEVM CRO (ZKCRO) сьогодні становить 0.159866 USD з ринковою капіталізацією $ 27.99M USD. Ціна ZKCRO до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Cronos zkEVM CRO:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 709.31 USD
- зміна ціни Cronos zkEVM CRO протягом дня — +3.67%
- циркуляційна пропозиція – 175.12M USD

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Цінові показники Cronos zkEVM CRO (ZKCRO) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Cronos zkEVM CRO до USD становила $ +0.00565667.
За останні 30 днів зміна ціни Cronos zkEVM CRO до USD становила $ -0.0184454030.
За останні 60 днів зміна ціни Cronos zkEVM CRO до USD становила $ +0.1858728090.
За останні 90 днів зміна ціни Cronos zkEVM CRO до USD становила $ +0.07401402959333596.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ +0.00565667+3.67%
30 днів$ -0.0184454030-11.53%
60 днів$ +0.1858728090+116.27%
90 днів$ +0.07401402959333596+86.21%

Аналіз цін Cronos zkEVM CRO (ZKCRO)

Останній аналіз цін Cronos zkEVM CRO: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:

$ 0.151868
$ 0.151868$ 0.151868

$ 0.1604
$ 0.1604$ 0.1604

$ 0.229521
$ 0.229521$ 0.229521

+1.56%

+3.67%

+2.88%

Ринкова інформація Cronos zkEVM CRO (ZKCRO)

Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:

$ 27.99M
$ 27.99M$ 27.99M

$ 709.31
$ 709.31$ 709.31

175.12M
175.12M 175.12M

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Ресурс Cronos zkEVM CRO (ZKCRO)

Whitepaper
Офіційний вебсайт

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Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

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