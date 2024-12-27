Сьогоднішня ціна Cronos zkEVM CRO (ZKCRO)

Поточна ціна Cronos zkEVM CRO (ZKCRO) сьогодні становить 0.159866 USD з ринковою капіталізацією $ 27.99M USD. Ціна ZKCRO до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Cronos zkEVM CRO:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 709.31 USD

- зміна ціни Cronos zkEVM CRO протягом дня — +3.67%

- циркуляційна пропозиція – 175.12M USD

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