Токеноміка Cronos ID (CROID) Дізнайтеся ключову інформацію про Cronos ID (CROID), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Cronos ID (CROID) Cronos ID is a decentralised identity and communication layer built on Cronos chain. On a broad level, Cronos ID will give users the ability to send and receive information on-chain, powered by human-readable identifiers. To achieve this, Cronos ID is powered by 3 key subprotocols: Starting with our Domains, every user will have a unique on-chain identity, allowing you to find friends and exchange crypto with ease

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Finally, by leveraging Messaging, users and projects will be able to connect and communicate with each other in a safe and verifiable environment. Tokenomics & Utility $CROID is Cronos ID’s native and governance token to be utilised in Cronos ID’s broader ecosystem. Domain Subscription Module Users may utilize this module to register or extend their ownership over specific domains. Users will pay in $CRO or $CROID, the native underlying chain and native protocol tokens respectively, and may receive discounts based on the durations of their domain registrations Rewards Pool Cronos ID domain holders can deposit their $CROID into maturity vaults to earn $CROID rewards. Users can choose between a 1-month, 9-months, 24-months, and 48-months maturity vaults to lock their $CROID. They will be rewarded with $CROID and $wCRO as staking rewards. Cronos ID concluded its public sale on Nov 17th and started its emission on Nov 18th. $CROID is currently available for trading on VVS Finance at https://vvs.finance/swap Read more about Cronos ID at https://docs.cronosid.xyz/ Офіційний вебсайт: https://cronosid.xyz/ Купити CROID зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Cronos ID (CROID) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Cronos ID (CROID), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 4.41M $ 4.41M $ 4.41M Загальна пропозиція: $ 999.53M $ 999.53M $ 999.53M Циркуляційна пропозиція: $ 156.32M $ 156.32M $ 156.32M FDV (повністю розведена вартість): $ 28.18M $ 28.18M $ 28.18M Історичний максимум: $ 0.459239 $ 0.459239 $ 0.459239 Історичний мінімум: $ 0.02598831 $ 0.02598831 $ 0.02598831 Поточна ціна: $ 0.02819684 $ 0.02819684 $ 0.02819684 Дізнайтеся більше про ціну Cronos ID (CROID)

Токеноміка Cronos ID (CROID): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Cronos ID (CROID) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів CROID, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів CROID, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку CROID, досліджуйте ціну токена CROID в реальному часі!

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