Сьогоднішня ціна Crononymous (CRONON)

Поточна ціна Crononymous (CRONON) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна CRONON до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Crononymous:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 18.79 USD

- зміна ціни Crononymous протягом дня — -11.63%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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