Токеноміка CRONK (CRONK) Дізнайтеся ключову інформацію про CRONK (CRONK), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація CRONK (CRONK) Cronk is a cutting-edge cryptocurrency designed to revolutionize decentralized finance (DeFi) ecosystems. Built on a foundation of advanced blockchain technology, Cronk offers a versatile tokenomics model that prioritizes stability, liquidity, and sustainability. With a focus on community-driven governance, Cronk holders have a voice in shaping the token's future direction, ensuring transparency and fairness in decision-making processes. Through strategic partnerships and integration with leading DeFi platforms, Cronk aims to provide users with seamless access to a wide range of financial services, including lending, borrowing, and yield farming. With its innovative features and commitment to fostering a vibrant ecosystem, Cronk stands poised to redefine the landscape of decentralized finance, empowering users worldwide to participate in the future of finance. Офіційний вебсайт: https://cronkonsol.vip/ Купити CRONK зараз!

Токеноміка та аналіз ціни CRONK (CRONK) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена CRONK (CRONK), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Загальна пропозиція: $ 100,00B $ 100,00B $ 100,00B Циркуляційна пропозиція: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 FDV (повністю розведена вартість): $ 8,56K $ 8,56K $ 8,56K Історичний максимум: $ 0 $ 0 $ 0 Історичний мінімум: $ 0 $ 0 $ 0 Поточна ціна: $ 0 $ 0 $ 0 Дізнайтеся більше про ціну CRONK (CRONK)

Токеноміка CRONK (CRONK): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки CRONK (CRONK) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів CRONK, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів CRONK, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку CRONK, досліджуйте ціну токена CRONK в реальному часі!

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