Сьогоднішня ціна CRONK (CRONK)

Поточна ціна CRONK (CRONK) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна CRONK до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності CRONK:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 226.80 USD

- зміна ціни CRONK протягом дня — -13.24%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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