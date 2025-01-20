Ціна CRONK (CRONK)
Поточна ціна CRONK (CRONK) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна CRONK до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності CRONK:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 226.80 USD
- зміна ціни CRONK протягом дня — -13.24%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни CRONK до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни CRONK до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни CRONK до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни CRONK до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-13.24%
|30 днів
|$ 0
|+8.18%
|60 днів
|$ 0
|-24.54%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін CRONK: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+2.33%
-13.24%
+19.86%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Cronk is a cutting-edge cryptocurrency designed to revolutionize decentralized finance (DeFi) ecosystems. Built on a foundation of advanced blockchain technology, Cronk offers a versatile tokenomics model that prioritizes stability, liquidity, and sustainability. With a focus on community-driven governance, Cronk holders have a voice in shaping the token's future direction, ensuring transparency and fairness in decision-making processes. Through strategic partnerships and integration with leading DeFi platforms, Cronk aims to provide users with seamless access to a wide range of financial services, including lending, borrowing, and yield farming. With its innovative features and commitment to fostering a vibrant ecosystem, Cronk stands poised to redefine the landscape of decentralized finance, empowering users worldwide to participate in the future of finance.
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