Інформація щодо ціни Crome (CROME) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0 $ 0 $ 0 Мін. за 24 год $ 0 $ 0 $ 0 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Макс. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Рекордний максимум $ 0,322876$ 0,322876 $ 0,322876 Найнижча ціна $ 0,00907856$ 0,00907856 $ 0,00907856 Зміна ціни (за 1 год) -- Зміна ціни (1 дн.) -- Зміна ціни (за 7 дн.) -2,83% Зміна ціни (за 7 дн.) -2,83%

Актуальна ціна Crome (CROME) становить $0,00926173. За останні 24 години CROME торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум CROME становить $ 0,322876, тоді як його історичний мінімум — $ 0,00907856.

Що стосується короткострокових результатів, то CROME змінився на -- за останню годину, -- за 24 години та на -2,83% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Crome (CROME)

Ринкова капіталізація $ 9,26K$ 9,26K $ 9,26K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 9,26K$ 9,26K $ 9,26K Циркуляційне постачання 1,00M 1,00M 1,00M Загальна пропозиція 1 000 000,0 1 000 000,0 1 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація Crome — $ 9,26K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція CROME — 1,00M, зі загальною пропозицією 1000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 9,26K.