Ціна Croking (CRK)
Поточна ціна Croking (CRK) сьогодні становить 0.02257903 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна CRK до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Croking:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 108.38 USD
- зміна ціни Croking протягом дня — --
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Croking до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Croking до USD становила $ -0.0131022453.
За останні 60 днів зміна ціни Croking до USD становила $ -0.0157327023.
За останні 90 днів зміна ціни Croking до USD становила $ -0.0016059444173287.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|--
|30 днів
|$ -0.0131022453
|-58.02%
|60 днів
|$ -0.0157327023
|-69.67%
|90 днів
|$ -0.0016059444173287
|-6.64%
Останній аналіз цін Croking: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
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0.00%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
The ultimate utility token that combines the power of the Cronos Chain with unparalleled earning potential for investors. As a holder of CRK, you will be rewarded with WCRO tokens just for holding onto your CRK, which can be easily claimed on the dApp. But that's not all - CroKing also serves as a launchpad for cutting-edge projects, providing anti-rug pull protections to give you peace of mind as you invest. With a capped token supply, transparent developer information, and a thriving community with open lines of communication with the development team, CroKing is the go-to choice for those seeking exciting passive earning opportunities within the Cronos ecosystem.
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