Ціна croissant the baby amarillo (CROISSANT)
Поточна ціна croissant the baby amarillo (CROISSANT) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 14.55K USD. Ціна CROISSANT до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності croissant the baby amarillo:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 91.78 USD
- зміна ціни croissant the baby amarillo протягом дня — -8.28%
- циркуляційна пропозиція – 999.32M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни croissant the baby amarillo до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни croissant the baby amarillo до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни croissant the baby amarillo до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни croissant the baby amarillo до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-8.28%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін croissant the baby amarillo: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.31%
-8.28%
-2.39%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Croissant is a memecoin that pays tribute to the viral armadillo named Croissant! Beloved by millions on TikTok, this iconic armadillo is now immortalized on the Solana blockchain. As a community run memecoin, Croissant has no formal team or roadmap. Memecoins are inherently volatile assets and should never be traded with expectations of financial return. Croissant is meant for entertainment purposes only!
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