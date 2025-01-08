Сьогоднішня ціна croissant the baby amarillo (CROISSANT)

Поточна ціна croissant the baby amarillo (CROISSANT) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 14.55K USD. Ціна CROISSANT до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності croissant the baby amarillo:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 91.78 USD

- зміна ціни croissant the baby amarillo протягом дня — -8.28%

- циркуляційна пропозиція – 999.32M USD

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