Сьогоднішня ціна Croissant Games (CROISSANT)

Поточна ціна Croissant Games (CROISSANT) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна CROISSANT до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Croissant Games:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 148.10 USD

- зміна ціни Croissant Games протягом дня — --

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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