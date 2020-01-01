Токеноміка Croginal Cats (CROGINAL) Дізнайтеся ключову інформацію про Croginal Cats (CROGINAL), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

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Токеноміка та аналіз ціни Croginal Cats (CROGINAL) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Croginal Cats (CROGINAL), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 26.27K $ 26.27K $ 26.27K Загальна пропозиція: $ 939.95M $ 939.95M $ 939.95M Циркуляційна пропозиція: $ 939.95M $ 939.95M $ 939.95M FDV (повністю розведена вартість): $ 26.27K $ 26.27K $ 26.27K Історичний максимум: $ 0.00106907 $ 0.00106907 $ 0.00106907 Історичний мінімум: $ 0 $ 0 $ 0 Поточна ціна: $ 0 $ 0 $ 0 Дізнайтеся більше про ціну Croginal Cats (CROGINAL)

Токеноміка Croginal Cats (CROGINAL): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Croginal Cats (CROGINAL) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів CROGINAL, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів CROGINAL, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку CROGINAL, досліджуйте ціну токена CROGINAL в реальному часі!

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