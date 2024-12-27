Сьогоднішня ціна Croginal Cats (CROGINAL)

Поточна ціна Croginal Cats (CROGINAL) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 367.84K USD. Ціна CROGINAL до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Croginal Cats:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.31K USD

- зміна ціни Croginal Cats протягом дня — +4.86%

- циркуляційна пропозиція – 965.91M USD

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