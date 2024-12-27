Ціна Croginal Cats (CROGINAL)
Поточна ціна Croginal Cats (CROGINAL) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 367.84K USD. Ціна CROGINAL до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Croginal Cats:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.31K USD
- зміна ціни Croginal Cats протягом дня — +4.86%
- циркуляційна пропозиція – 965.91M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Croginal Cats до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Croginal Cats до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Croginal Cats до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Croginal Cats до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+4.86%
|30 днів
|$ 0
|-29.98%
|60 днів
|$ 0
|+33.17%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Croginal Cats: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+1.63%
+4.86%
-13.70%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
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