Ціна Crogecoin (CROGE)
Поточна ціна Crogecoin (CROGE) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна CROGE до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Crogecoin:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 3.20K USD
- зміна ціни Crogecoin протягом дня — +6.24%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Crogecoin до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Crogecoin до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Crogecoin до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Crogecoin до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+6.24%
|30 днів
|$ 0
|-47.46%
|60 днів
|$ 0
|-66.02%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Crogecoin: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.05%
+6.24%
-8.70%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
We are one of the first meme to utility tokens in the Cronos space. Already achieving 1m in 3 days (very rare for cronos) We have become whitelisted on MMF (cronos largest exchange) and launched a new DAPP: https://dapp.crogecoin.com/dashboard Project is ran by 4 big name call channels in the BSC world. We are aiming to bring as much attention to CRO as possible, and turning it into a bigger space, hopefully one day taking over BSC market share. We are also planning on the first BSC to CRO bridge, which has never been done so far.
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