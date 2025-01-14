Сьогоднішня ціна CroFam (CROFAM)

Поточна ціна CroFam (CROFAM) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 188.53K USD. Ціна CROFAM до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності CroFam:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.17K USD

- зміна ціни CroFam протягом дня — -12.07%

- циркуляційна пропозиція – 38.42B USD

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