Ціна CroFam (CROFAM)
Поточна ціна CroFam (CROFAM) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 188.53K USD. Ціна CROFAM до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності CroFam:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.17K USD
- зміна ціни CroFam протягом дня — -12.07%
- циркуляційна пропозиція – 38.42B USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни CroFam до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни CroFam до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни CroFam до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни CroFam до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-12.07%
|30 днів
|$ 0
|-48.40%
|60 днів
|$ 0
|-41.15%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін CroFam: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.62%
-12.07%
-20.12%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
We want to create THE community Token for the whole Cronos Family! It is more than just a token; it is a beacon of unity, symbolizing the strength and potential of collective effort. We believe in growing together, reaching new heights not as individuals, but as a united family bound by shared values and goals.
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