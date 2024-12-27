Сьогоднішня ціна Crodie (CRODIE)

Поточна ціна Crodie (CRODIE) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 474.07K USD. Ціна CRODIE до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Crodie:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 20.45K USD

- зміна ціни Crodie протягом дня — +7.60%

- циркуляційна пропозиція – 999.91M USD

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