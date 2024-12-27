Ціна Crodie (CRODIE)
Поточна ціна Crodie (CRODIE) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 474.07K USD. Ціна CRODIE до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Crodie:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 20.45K USD
- зміна ціни Crodie протягом дня — +7.60%
- циркуляційна пропозиція – 999.91M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Crodie до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Crodie до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Crodie до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Crodie до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+7.60%
|30 днів
|$ 0
|-48.93%
|60 днів
|$ 0
|-55.22%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Crodie: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+1.46%
+7.60%
+7.73%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
For All The Cats. $CRODIE
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