Сьогоднішня ціна Crodex (CRX)

Поточна ціна Crodex (CRX) сьогодні становить 1.16 USD з ринковою капіталізацією $ 116.23K USD. Ціна CRX до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Crodex:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 16.56 USD

- зміна ціни Crodex протягом дня — +0.72%

- циркуляційна пропозиція – 100.00K USD

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