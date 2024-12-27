Ціна Crodex (CRX)
Поточна ціна Crodex (CRX) сьогодні становить 1.16 USD з ринковою капіталізацією $ 116.23K USD. Ціна CRX до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Crodex:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 16.56 USD
- зміна ціни Crodex протягом дня — +0.72%
- циркуляційна пропозиція – 100.00K USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Crodex до USD становила $ +0.00826449.
За останні 30 днів зміна ціни Crodex до USD становила $ -0.1786391880.
За останні 60 днів зміна ціни Crodex до USD становила $ +0.7676441520.
За останні 90 днів зміна ціни Crodex до USD становила $ +0.3460873888040617.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.00826449
|+0.72%
|30 днів
|$ -0.1786391880
|-15.39%
|60 днів
|$ +0.7676441520
|+66.18%
|90 днів
|$ +0.3460873888040617
|+42.52%
Останній аналіз цін Crodex: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+1.14%
+0.72%
-1.33%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
The most advanced FIRST AMM DEX on the Cronos Chain
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