Актуальна ціна Crocodile Finance сьогодні становить 13,54 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни CROC до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни CROC на MEXC вже зараз.

Ціна Crocodile Finance (CROC)

$13,53
$13,53
+2,90%1D
Дані цього токену надходять від третіх осіб.
Графік ціни Crocodile Finance (CROC) в реальному часі
Інформація щодо ціни Crocodile Finance (CROC) (USD)

Макс. за 24 год

+0,25%

+2,98%

-15,57%

-15,57%

Актуальна ціна Crocodile Finance (CROC) становить $13,54. За останні 24 години CROC торгувався між мінімумом у $ 13,12 і максимумом у $ 13,86, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум CROC становить $ 29,85, тоді як його історичний мінімум — $ 9,96.

Що стосується короткострокових результатів, то CROC змінився на +0,25% за останню годину, +2,98% за 24 години та на -15,57% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Crocodile Finance (CROC)

Поточна ринкова капіталізація Crocodile Finance — $ 2,35M, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція CROC — 173,93K, зі загальною пропозицією 173927.1726143236. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 2,35M.

Історія ціни Crocodile Finance (CROC) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Crocodile Finance до USD становила $ +0,391249.
За останні 30 днів зміна ціни Crocodile Finance до USD становила $ -7,0702440840.
За останні 60 днів зміна ціни Crocodile Finance до USD становила $ -4,5677257700.
За останні 90 днів зміна ціни Crocodile Finance до USD становила $ 0.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ +0,391249+2,98%
30 днів$ -7,0702440840-52,21%
60 днів$ -4,5677257700-33,73%
90 днів$ 0--

Що таке Crocodile Finance (CROC)

MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!

Прогноз ціни Crocodile Finance (USD)

Скільки коштуватиме Crocodile Finance (CROC) у USD завтра, наступного тижня чи наступного місяця? Яка буде ціна ваших активів Crocodile Finance (CROC) у 2025, 2026, 2027, 2028 роках — або навіть через 10 чи 20 років? Використовуйте наш інструмент прогнозування цін, щоб досліджувати як короткострокові, так і довгострокові прогнози щодо Crocodile Finance.

Перегляньте прогноз ціни Crocodile Finance вже зараз!

CROC до місцевих валют

Токеноміка Crocodile Finance (CROC)

Розуміння токеноміки Crocodile Finance (CROC) може надати більш глибоке розуміння його довгострокової цінності та потенціалу зростання. Від того, як розподіляються токени, до того, як управляється пропозиція, токеноміка розкриває основну структуру економіки проєкту. Дізнайтеся про розширену токеноміку токена CROC зараз!

Користувачі також запитують: інші запитання про Crocodile Finance (CROC)

Скільки сьогодні коштує Crocodile Finance (CROC)?
Актуальна ціна CROC у USD становить 13,54 USD та оновлюється в режимі реального часу з урахуванням останніх ринкових даних.
Яка поточна ціна CROC до USD?
Поточна ціна CROC до USD — $ 13,54. Перегляньте MEXC Конвертер для точної конвертації токенів.
Яка ринкова капіталізація Crocodile Finance?
Ринкова капіталізація CROC — $ 2,35M USD. Ринкова капіталізація = поточна ціна × циркуляційна пропозиція. Вона вказує на загальну ринкову вартість токена та його рейтинг.
Яка циркуляційна пропозиція CROC?
Циркуляційна пропозиція CROC — 173,93K USD.
Якою була історична максимальна ціна (ATH) CROC?
CROC досяг історичної максимальної ціни у 29,85 USD.
Якою була історична мінімальна ціна (ATL) CROC?
Історична мінімальна ціна CROC становила 9,96 USD.
Який обсяг торгівлі CROC?
Актуальний обсяг торгівлі CROC за 24 години — -- USD.
Чи підніметься ціна CROC цього року?
CROC може зрости цього року залежно від ринкових умов та розвитку проєкту. Перегляньте прогноз ціни CROC для поглибленого аналізу.
Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.