Інформація щодо ціни Crocodile Finance (CROC) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 13,12 $ 13,12 $ 13,12 Мін. за 24 год $ 13,86 $ 13,86 $ 13,86 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 13,12$ 13,12 $ 13,12 Макс. за 24 год $ 13,86$ 13,86 $ 13,86 Рекордний максимум $ 29,85$ 29,85 $ 29,85 Найнижча ціна $ 9,96$ 9,96 $ 9,96 Зміна ціни (за 1 год) +0,25% Зміна ціни (1 дн.) +2,98% Зміна ціни (за 7 дн.) -15,57% Зміна ціни (за 7 дн.) -15,57%

Актуальна ціна Crocodile Finance (CROC) становить $13,54. За останні 24 години CROC торгувався між мінімумом у $ 13,12 і максимумом у $ 13,86, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум CROC становить $ 29,85, тоді як його історичний мінімум — $ 9,96.

Що стосується короткострокових результатів, то CROC змінився на +0,25% за останню годину, +2,98% за 24 години та на -15,57% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Crocodile Finance (CROC)

Ринкова капіталізація $ 2,35M$ 2,35M $ 2,35M Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 2,35M$ 2,35M $ 2,35M Циркуляційне постачання 173,93K 173,93K 173,93K Загальна пропозиція 173 927,1726143236 173 927,1726143236 173 927,1726143236

Поточна ринкова капіталізація Crocodile Finance — $ 2,35M, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція CROC — 173,93K, зі загальною пропозицією 173927.1726143236. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 2,35M.