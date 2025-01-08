Ціна Croco ($CROCO)
Поточна ціна Croco ($CROCO) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 15.53K USD. Ціна $CROCO до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Croco:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 583.09 USD
- зміна ціни Croco протягом дня — -11.24%
- циркуляційна пропозиція – 1.00B USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Croco до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Croco до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Croco до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Croco до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-11.24%
|30 днів
|$ 0
|-19.61%
|60 днів
|$ 0
|-5.19%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Croco: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
-11.24%
-0.47%
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