Сьогоднішня ціна Croco ($CROCO)

Поточна ціна Croco ($CROCO) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 15.53K USD. Ціна $CROCO до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Croco:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 583.09 USD

- зміна ціни Croco протягом дня — -11.24%

- циркуляційна пропозиція – 1.00B USD

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