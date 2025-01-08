Ціна Crochet World (CROCHET)
Поточна ціна Crochet World (CROCHET) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 20.13K USD. Ціна CROCHET до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Crochet World:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 39.18 USD
- зміна ціни Crochet World протягом дня — -6.70%
- циркуляційна пропозиція – 1.00B USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Crochet World до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Crochet World до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Crochet World до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Crochet World до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-6.70%
|30 днів
|$ 0
|-16.13%
|60 днів
|$ 0
|-37.38%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Crochet World: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.09%
-6.70%
+6.21%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Crochet World Token on Solana: A playful meme coin that brings crochet enthusiasts together. Celebrate, share, and enjoy crochet creativity in a fun-loving community. Join us to connect over your passion and make every stitch count in a world of crochet fun!
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