Сьогоднішня ціна Crochet World (CROCHET)

Поточна ціна Crochet World (CROCHET) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 20.13K USD. Ціна CROCHET до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Crochet World:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 39.18 USD

- зміна ціни Crochet World протягом дня — -6.70%

- циркуляційна пропозиція – 1.00B USD

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