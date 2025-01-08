Сьогоднішня ціна Crocdog (CROCDOG)

Поточна ціна Crocdog (CROCDOG) сьогодні становить 0.00165461 USD з ринковою капіталізацією $ 41.36K USD. Ціна CROCDOG до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Crocdog:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 5.86 USD

- зміна ціни Crocdog протягом дня — -4.80%

- циркуляційна пропозиція – 24.99M USD

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