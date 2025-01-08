Ціна Crocdog (CROCDOG)
Поточна ціна Crocdog (CROCDOG) сьогодні становить 0.00165461 USD з ринковою капіталізацією $ 41.36K USD. Ціна CROCDOG до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Crocdog:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 5.86 USD
- зміна ціни Crocdog протягом дня — -4.80%
- циркуляційна пропозиція – 24.99M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Crocdog до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Crocdog до USD становила $ -0.0003502509.
За останні 60 днів зміна ціни Crocdog до USD становила $ -0.0001011271.
За останні 90 днів зміна ціни Crocdog до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-4.80%
|30 днів
|$ -0.0003502509
|-21.16%
|60 днів
|$ -0.0001011271
|-6.11%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Crocdog: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
-4.80%
+4.78%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
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