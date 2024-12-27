Сьогоднішня ціна croc cat (CROC)

Поточна ціна croc cat (CROC) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 120.40K USD. Ціна CROC до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності croc cat:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.87K USD

- зміна ціни croc cat протягом дня — -6.10%

- циркуляційна пропозиція – 999.88M USD

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