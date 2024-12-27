Ціна croc cat (CROC)
Поточна ціна croc cat (CROC) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 120.40K USD. Ціна CROC до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності croc cat:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.87K USD
- зміна ціни croc cat протягом дня — -6.10%
- циркуляційна пропозиція – 999.88M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни croc cat до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни croc cat до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни croc cat до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни croc cat до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-6.10%
|30 днів
|$ 0
|-42.93%
|60 днів
|$ 0
|-61.84%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін croc cat: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+1.95%
-6.10%
+13.73%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
the cat has a croc on his head
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