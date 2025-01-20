Сьогоднішня ціна Crob Mob (CROB)

Поточна ціна Crob Mob (CROB) сьогодні становить 0.02149518 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна CROB до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Crob Mob:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 21.16K USD

- зміна ціни Crob Mob протягом дня — -2.63%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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