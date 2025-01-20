Ціна Crob Mob (CROB)
Поточна ціна Crob Mob (CROB) сьогодні становить 0.02149518 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна CROB до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Crob Mob:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 21.16K USD
- зміна ціни Crob Mob протягом дня — -2.63%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
Отримуйте оновлення цін CROB до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни CROB.
Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Crob Mob до USD становила $ -0.00058251313649234.
За останні 30 днів зміна ціни Crob Mob до USD становила $ -0.0047422967.
За останні 60 днів зміна ціни Crob Mob до USD становила $ -0.0069101242.
За останні 90 днів зміна ціни Crob Mob до USD становила $ +0.006609211973913307.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.00058251313649234
|-2.63%
|30 днів
|$ -0.0047422967
|-22.06%
|60 днів
|$ -0.0069101242
|-32.14%
|90 днів
|$ +0.006609211973913307
|+44.40%
Останній аналіз цін Crob Mob: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.35%
-2.63%
-5.25%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!
Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.
|1 CROB до AUD
A$0.0346072398
|1 CROB до GBP
￡0.0174110958
|1 CROB до EUR
€0.0208503246
|1 CROB до USD
$0.02149518
|1 CROB до MYR
RM0.09672831
|1 CROB до TRY
₺0.7647985044
|1 CROB до JPY
¥3.3538929354
|1 CROB до RUB
₽2.2030409982
|1 CROB до INR
₹1.8591181182
|1 CROB до IDR
Rp352.3799436192
|1 CROB до PHP
₱1.2570381264
|1 CROB до EGP
￡E.1.0797028914
|1 CROB до BRL
R$0.1304757426
|1 CROB до CAD
C$0.0309530592
|1 CROB до BDT
৳2.6114494182
|1 CROB до NGN
₦33.429303936
|1 CROB до UAH
₴0.904947078
|1 CROB до VES
Bs1.16073972
|1 CROB до PKR
Rs5.9889870516
|1 CROB до KZT
₸11.40319299
|1 CROB до THB
฿0.7387893366
|1 CROB до TWD
NT$0.7046120004
|1 CROB до CHF
Fr0.0195606138
|1 CROB до HKD
HK$0.1672325004
|1 CROB до MAD
.د.م0.2158116072