Інформація щодо ціни Croatian Football Federation Token (VATRENI) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 1,14 $ 1,14 $ 1,14 Мін. за 24 год $ 1,15 $ 1,15 $ 1,15 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 1,14$ 1,14 $ 1,14 Макс. за 24 год $ 1,15$ 1,15 $ 1,15 Рекордний максимум $ 1,71$ 1,71 $ 1,71 Найнижча ціна $ 0,050045$ 0,050045 $ 0,050045 Зміна ціни (за 1 год) -0,06% Зміна ціни (1 дн.) -1,51% Зміна ціни (за 7 дн.) +0,73% Зміна ціни (за 7 дн.) +0,73%

Актуальна ціна Croatian Football Federation Token (VATRENI) становить $1,14. За останні 24 години VATRENI торгувався між мінімумом у $ 1,14 і максимумом у $ 1,15, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум VATRENI становить $ 1,71, тоді як його історичний мінімум — $ 0,050045.

Що стосується короткострокових результатів, то VATRENI змінився на -0,06% за останню годину, -1,51% за 24 години та на +0,73% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Croatian Football Federation Token (VATRENI)

Ринкова капіталізація $ 4,39M$ 4,39M $ 4,39M Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 24,26M$ 24,26M $ 24,26M Циркуляційне постачання 3,86M 3,86M 3,86M Загальна пропозиція 21 359 921,793765157 21 359 921,793765157 21 359 921,793765157

Поточна ринкова капіталізація Croatian Football Federation Token — $ 4,39M, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція VATRENI — 3,86M, зі загальною пропозицією 21359921.793765157. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 24,26M.