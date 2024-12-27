Сьогоднішня ціна Croatian FF Fan Token (VATRENI)

Поточна ціна Croatian FF Fan Token (VATRENI) сьогодні становить 0.441977 USD з ринковою капіталізацією $ 508.80K USD. Ціна VATRENI до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Croatian FF Fan Token:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 736.20 USD

- зміна ціни Croatian FF Fan Token протягом дня — +4.30%

- циркуляційна пропозиція – 1.15M USD

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