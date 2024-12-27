Ціна Croatian FF Fan Token (VATRENI)
Поточна ціна Croatian FF Fan Token (VATRENI) сьогодні становить 0.441977 USD з ринковою капіталізацією $ 508.80K USD. Ціна VATRENI до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Croatian FF Fan Token:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 736.20 USD
- зміна ціни Croatian FF Fan Token протягом дня — +4.30%
- циркуляційна пропозиція – 1.15M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Croatian FF Fan Token до USD становила $ +0.01823258.
За останні 30 днів зміна ціни Croatian FF Fan Token до USD становила $ +1.2463455717.
За останні 60 днів зміна ціни Croatian FF Fan Token до USD становила $ +1.3911741862.
За останні 90 днів зміна ціни Croatian FF Fan Token до USD становила $ +0.31993157777338097.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.01823258
|+4.30%
|30 днів
|$ +1.2463455717
|+281.99%
|60 днів
|$ +1.3911741862
|+314.76%
|90 днів
|$ +0.31993157777338097
|+262.14%
Останній аналіз цін Croatian FF Fan Token: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.05%
+4.30%
+15.82%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
VATRENI is a loyalty crypto token. It's a Croatian Football Federation Fan Token.
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