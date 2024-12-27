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Ціна Croatian FF Fan Token (VATRENI)

USD

Графік ціни Croatian FF Fan Token (VATRENI) в реальному часі

$0.441977
$0.441977$0.441977
+4.30%(1D)

Сьогоднішня ціна Croatian FF Fan Token (VATRENI)

Поточна ціна Croatian FF Fan Token (VATRENI) сьогодні становить 0.441977 USD з ринковою капіталізацією $ 508.80K USD. Ціна VATRENI до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Croatian FF Fan Token:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 736.20 USD
- зміна ціни Croatian FF Fan Token протягом дня — +4.30%
- циркуляційна пропозиція – 1.15M USD

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Цінові показники Croatian FF Fan Token (VATRENI) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Croatian FF Fan Token до USD становила $ +0.01823258.
За останні 30 днів зміна ціни Croatian FF Fan Token до USD становила $ +1.2463455717.
За останні 60 днів зміна ціни Croatian FF Fan Token до USD становила $ +1.3911741862.
За останні 90 днів зміна ціни Croatian FF Fan Token до USD становила $ +0.31993157777338097.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ +0.01823258+4.30%
30 днів$ +1.2463455717+281.99%
60 днів$ +1.3911741862+314.76%
90 днів$ +0.31993157777338097+262.14%

Аналіз цін Croatian FF Fan Token (VATRENI)

Останній аналіз цін Croatian FF Fan Token: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:

$ 0.422882
$ 0.422882$ 0.422882

$ 0.445577
$ 0.445577$ 0.445577

$ 1.001
$ 1.001$ 1.001

-0.05%

+4.30%

+15.82%

Ринкова інформація Croatian FF Fan Token (VATRENI)

Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:

$ 508.80K
$ 508.80K$ 508.80K

$ 736.20
$ 736.20$ 736.20

1.15M
1.15M 1.15M

Що таке Croatian FF Fan Token ( VATRENI)

VATRENI is a loyalty crypto token. It's a Croatian Football Federation Fan Token.

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Ресурс Croatian FF Fan Token (VATRENI)

Офіційний вебсайт

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Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

VATRENI до місцевих валют

1 VATRENI до AUD
A$0.71158297
1 VATRENI до GBP
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1 VATRENI до EUR
0.42429792
1 VATRENI до USD
$0.441977
1 VATRENI до MYR
RM1.97563719
1 VATRENI до TRY
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1 VATRENI до JPY
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1 VATRENI до PHP
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