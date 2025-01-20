Ціна Croakey (CROAK)
Поточна ціна Croakey (CROAK) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна CROAK до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Croakey:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 4.65K USD
- зміна ціни Croakey протягом дня — -12.53%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Croakey до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Croakey до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Croakey до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Croakey до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-12.53%
|30 днів
|$ 0
|-40.43%
|60 днів
|$ 0
|-70.68%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Croakey: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.31%
-12.53%
-21.11%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Croakey is on a mission to become the #1 Frog. Through Croakey's we will show what is possible when a community comes together for one mission and vision.
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