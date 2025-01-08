Сьогоднішня ціна Croak the Bullfrog (CROAK)

Поточна ціна Croak the Bullfrog (CROAK) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 21.63K USD. Ціна CROAK до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Croak the Bullfrog:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 31.63 USD

- зміна ціни Croak the Bullfrog протягом дня — -7.43%

- циркуляційна пропозиція – 838.79M USD

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