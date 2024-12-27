Сьогоднішня ціна Croak ($CROAK)

Поточна ціна Croak ($CROAK) сьогодні становить 0.00144264 USD з ринковою капіталізацією $ 2.91M USD. Ціна $CROAK до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Croak:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 3.73K USD

- зміна ціни Croak протягом дня — -1.33%

- циркуляційна пропозиція – 2.02B USD

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