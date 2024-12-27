Сьогоднішня ціна CRISPR (CRISP)

Поточна ціна CRISPR (CRISP) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 58.77K USD. Ціна CRISP до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності CRISPR:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 2.25K USD

- зміна ціни CRISPR протягом дня — +2.42%

- циркуляційна пропозиція – 999.48M USD

Отримуйте оновлення цін CRISP до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни CRISP.