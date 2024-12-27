Ціна CRISPR (CRISP)
Поточна ціна CRISPR (CRISP) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 58.77K USD. Ціна CRISP до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності CRISPR:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 2.25K USD
- зміна ціни CRISPR протягом дня — +2.42%
- циркуляційна пропозиція – 999.48M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни CRISPR до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни CRISPR до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни CRISPR до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни CRISPR до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+2.42%
|30 днів
|$ 0
|-60.43%
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін CRISPR: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+2.24%
+2.42%
+8.66%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Description: Deliver CRISPR components (Cas9 protein and guide RNA) in a nanoparticle or liposome carrier dissolved in water. Purpose: Introduce targeted mutations or knockouts in specific genes. Method: Design gRNAs targeting genes related to pigmentation, fin development, or neural pathways, and observe phenotypic changes. Potential Outcome: Visible mutations like altered body patterns or reduced pigmentation.
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