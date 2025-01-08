Сьогоднішня ціна Cris Hensan (SEAT)

Поточна ціна Cris Hensan (SEAT) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 18.21K USD. Ціна SEAT до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Cris Hensan:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 98.17 USD

- зміна ціни Cris Hensan протягом дня — -8.51%

- циркуляційна пропозиція – 996.30M USD

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