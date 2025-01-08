Ціна crippleguy (CRIP)
Поточна ціна crippleguy (CRIP) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 26.76K USD. Ціна CRIP до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності crippleguy:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 409.47 USD
- зміна ціни crippleguy протягом дня — -14.69%
- циркуляційна пропозиція – 1000.00M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни crippleguy до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни crippleguy до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни crippleguy до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни crippleguy до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-14.69%
|30 днів
|$ 0
|-86.86%
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін crippleguy: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.29%
-14.69%
-44.51%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Crippleguy the Dev that cooks not with his hands but his mouth! The Crip developer is crippled as a result of a drunk driving accident. When he was 16 he was hit by a drunk driver. He frequently live streams to hes community and shares stories of hes experiences. The focus of the token is to raise awareness for driving drunk and hopefully enable the developer to get a neuralink implant. We will also focus on charitable donations to relevant causes.
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