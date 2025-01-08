Сьогоднішня ціна crippleguy (CRIP)

Поточна ціна crippleguy (CRIP) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 26.76K USD. Ціна CRIP до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності crippleguy:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 409.47 USD

- зміна ціни crippleguy протягом дня — -14.69%

- циркуляційна пропозиція – 1000.00M USD

Отримуйте оновлення цін CRIP до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни CRIP.