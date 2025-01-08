Сьогоднішня ціна CRINGE (CRINGE)

Поточна ціна CRINGE (CRINGE) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 24.98K USD. Ціна CRINGE до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності CRINGE:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 13.23 USD

- зміна ціни CRINGE протягом дня — -7.74%

- циркуляційна пропозиція – 999.40M USD

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