Ціна CRINGE (CRINGE)
Поточна ціна CRINGE (CRINGE) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 24.98K USD. Ціна CRINGE до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності CRINGE:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 13.23 USD
- зміна ціни CRINGE протягом дня — -7.74%
- циркуляційна пропозиція – 999.40M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни CRINGE до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни CRINGE до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни CRINGE до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни CRINGE до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-7.74%
|30 днів
|$ 0
|-49.92%
|60 днів
|$ 0
|-69.04%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін CRINGE: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.11%
-7.74%
+2.63%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
CRINGE is a Solana meme token centered around all images, videos, and actions which are cringe! Warning: Cringe Alert! Remember, folks! Just like we don't judge people based on race, ethnicity, or color, we shouldn't judge them for being cringe. After all, cringe isn't ugly - it's just... special. 😉 Embrace your inner cringe, because in a world full of copycats, being cringey is the new cool! Meme coins are driven by community, and our community is CRINGE as heck!
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