Ціна CRIME (CRIME)
Поточна ціна CRIME (CRIME) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 348,74K USD. Ціна CRIME до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності CRIME:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни CRIME протягом дня — -3,48%
- циркуляційна пропозиція – 9,75B USD
Отримуйте оновлення цін CRIME до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни CRIME.
Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни CRIME до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни CRIME до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни CRIME до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни CRIME до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-3,48%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін CRIME: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0,38%
-3,48%
-71,98%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
CRIME is a meme token built on the Avalanche blockchain, designed to leverage the speed and low-cost transactions offered by Avalanche's ecosystem. It serves as a community-driven asset with a focus on engagement and fun within the meme token space. CRIME utilizes decentralized governance and aims to foster a strong and active community. Its primary purpose is to offer a lighthearted and accessible entry point into the world of cryptocurrency while maintaining the core principles of decentralization and security.
MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!
Розуміння токеноміки CRIME (CRIME) може надати більш глибоке розуміння його довгострокової цінності та потенціалу зростання. Від того, як розподіляються токени, до того, як управляється пропозиція, токеноміка розкриває основну структуру економіки проєкту. Дізнайтеся про розширену токеноміку токена CRIME зараз!
Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.
|1 CRIME до VND
₫--
|1 CRIME до AUD
A$--
|1 CRIME до GBP
￡--
|1 CRIME до EUR
€--
|1 CRIME до USD
$--
|1 CRIME до MYR
RM--
|1 CRIME до TRY
₺--
|1 CRIME до JPY
¥--
|1 CRIME до RUB
₽--
|1 CRIME до INR
₹--
|1 CRIME до IDR
Rp--
|1 CRIME до KRW
₩--
|1 CRIME до PHP
₱--
|1 CRIME до EGP
￡E.--
|1 CRIME до BRL
R$--
|1 CRIME до CAD
C$--
|1 CRIME до BDT
৳--
|1 CRIME до NGN
₦--
|1 CRIME до UAH
₴--
|1 CRIME до VES
Bs--
|1 CRIME до PKR
Rs--
|1 CRIME до KZT
₸--
|1 CRIME до THB
฿--
|1 CRIME до TWD
NT$--
|1 CRIME до AED
د.إ--
|1 CRIME до CHF
Fr--
|1 CRIME до HKD
HK$--
|1 CRIME до MAD
.د.م--
|1 CRIME до MXN
$--