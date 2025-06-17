Сьогоднішня ціна CRIME (CRIME)

Поточна ціна CRIME (CRIME) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 348,74K USD. Ціна CRIME до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності CRIME:

- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD

- зміна ціни CRIME протягом дня — -3,48%

- циркуляційна пропозиція – 9,75B USD

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