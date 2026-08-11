Сьогоднішня ціна Cricket The Dog

Поточна ціна Cricket The Dog (CRICKET) сьогодні становить $ 0, зі зміною 17.29% за останні 24 години. Поточний курс конвертації CRICKET до USD становить $ 0 за CRICKET.

Cricket The Dog наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 19,055.69, з циркуляційною пропозицією у 961.43M CRICKET. Протягом останніх 24 годин CRICKET торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці CRICKET змінився на -2.32% за останню годину та на -26.33% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив --.

Ринкова інформація щодо Cricket The Dog (CRICKET)

Ринкова капіталізація $ 19.06K$ 19.06K $ 19.06K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 19.06K$ 19.06K $ 19.06K Циркуляційне постачання 961.43M 961.43M 961.43M Загальна пропозиція 961,430,904.876238 961,430,904.876238 961,430,904.876238

Поточна ринкова капіталізація Cricket The Dog — $ 19.06K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція CRICKET — 961.43M, зі загальною пропозицією 961430904.876238. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 19.06K.