Сьогоднішня ціна Cricket Foundation (CRIC)

Поточна ціна Cricket Foundation (CRIC) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна CRIC до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Cricket Foundation:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.05 USD

- зміна ціни Cricket Foundation протягом дня — +0.05%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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