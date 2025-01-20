Ціна Cricket Foundation (CRIC)
Поточна ціна Cricket Foundation (CRIC) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна CRIC до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Cricket Foundation:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.05 USD
- зміна ціни Cricket Foundation протягом дня — +0.05%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Cricket Foundation до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Cricket Foundation до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Cricket Foundation до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Cricket Foundation до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+0.05%
|30 днів
|$ 0
|-1.84%
|60 днів
|$ 0
|-26.80%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Cricket Foundation: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.01%
+0.05%
-14.90%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Cricket Foundation is where the sport of Cricket meets the world of Crypto. It is the worlds first project exclusive to the sport of Cricket, and also is home to the worlds first NFT and Collectible marketplace exclusive to the sport of Cricket.It is driven the Cricket Token, that supports governance, transactions and interactions with the Cricket Network. Cricket is completely owned and operated by the Cricket ecosystem - Players, Boards, Fans and supporters alike. The network is backed by over 100 founding ecosystem participants across 11 countries. It is also backed by several institutions like Epsilon Ventures, Torque Capital, FalconX, Alchemist, Anthill Ventures, etc. Cricket is a layer 1 platform built on the COSMOS + Zebi framework, that supports multiple applications. The vision of the platform is to build all use cases for Cricket within this network ranging from NFT marketplace, gaming, eSports, merchandising, licensing, etc.
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