Ціна Cri3x (CRI3X)
Поточна ціна Cri3x (CRI3X) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна CRI3X до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Cri3x:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.17K USD
- зміна ціни Cri3x протягом дня — --
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
Отримуйте оновлення цін CRI3X до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни CRI3X.
Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Cri3x до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Cri3x до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Cri3x до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Cri3x до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|--
|30 днів
|$ 0
|-28.75%
|60 днів
|$ 0
|-48.56%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Cri3x: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
--
-13.13%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Cri3X is creating virtual eXperiences across Metaverse partner platforms. Not bound by borders as Metaverse platforms are, Cri3X is positioned to integrate across multiple web3 communities, providing Web3 virtual entertainment content via our Cri3X virtual cinema chain, film IP P2E gaming, musical events, screening parties and VR first person Avatar experiences in the Metaverse. We have the opportunity to be an agile player in the Metaverse, crossing boundaries, virtual worlds and engaging communities through Entertainment eXperiences and utilising and creating unique IP, either developed within our creative team structure to working with emerging filmmakers, gaming devs , musicians and artists to bring their original IP to life in VR via our ecosystem. CRI3X token The CRI3X Token is a fungible cryptographic token. The Token will, over time, become the main utility token and in-game currency of RETROGRESSION GAME and Film Crib virtual cinemas and associated ticketed events and are intended to be leveraged across P&E utility-based video games and experiences.
MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!
Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.
|1 CRI3X до AUD
A$--
|1 CRI3X до GBP
￡--
|1 CRI3X до EUR
€--
|1 CRI3X до USD
$--
|1 CRI3X до MYR
RM--
|1 CRI3X до TRY
₺--
|1 CRI3X до JPY
¥--
|1 CRI3X до RUB
₽--
|1 CRI3X до INR
₹--
|1 CRI3X до IDR
Rp--
|1 CRI3X до PHP
₱--
|1 CRI3X до EGP
￡E.--
|1 CRI3X до BRL
R$--
|1 CRI3X до CAD
C$--
|1 CRI3X до BDT
৳--
|1 CRI3X до NGN
₦--
|1 CRI3X до UAH
₴--
|1 CRI3X до VES
Bs--
|1 CRI3X до PKR
Rs--
|1 CRI3X до KZT
₸--
|1 CRI3X до THB
฿--
|1 CRI3X до TWD
NT$--
|1 CRI3X до CHF
Fr--
|1 CRI3X до HKD
HK$--
|1 CRI3X до MAD
.د.م--