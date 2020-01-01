Токеноміка Crestal Nation (NATION) Дізнайтеся ключову інформацію про Crestal Nation (NATION), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Crestal Nation (NATION) Nation is a platform for creating autonomous AI agents that act as freelancers, tokenized, revenue-generating workers that users can launch, own, and monetize with no coding skills. These agents can offer real services (e.g. scheduling, outreach, analysis) and operate 24/7 as independent economic actors. Nation enables a new form of digital labor where anyone can participate in the AI economy not just as a user, but as an owner. Офіційний вебсайт: https://www.crestal.network/ Whitepaper: https://docs.crestal.network/nation/litepaper Купити NATION зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Crestal Nation (NATION) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Crestal Nation (NATION), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 305.99K $ 305.99K $ 305.99K Загальна пропозиція: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B Циркуляційна пропозиція: $ 347.62M $ 347.62M $ 347.62M FDV (повністю розведена вартість): $ 8.80M $ 8.80M $ 8.80M Історичний максимум: $ 0.00161869 $ 0.00161869 $ 0.00161869 Історичний мінімум: $ 0 $ 0 $ 0 Поточна ціна: $ 0.00088044 $ 0.00088044 $ 0.00088044 Дізнайтеся більше про ціну Crestal Nation (NATION)

Токеноміка Crestal Nation (NATION): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Crestal Nation (NATION) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів NATION, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів NATION, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку NATION, досліджуйте ціну токена NATION в реальному часі!

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