Сьогоднішня ціна Crestal Nation (NATION)

Поточна ціна Crestal Nation (NATION) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 252,96K USD. Ціна NATION до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Crestal Nation:

- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD

- зміна ціни Crestal Nation протягом дня — -2,04%

- циркуляційна пропозиція – 283,33M USD

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