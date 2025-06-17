Ціна Crestal Nation (NATION)
Поточна ціна Crestal Nation (NATION) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 252,96K USD. Ціна NATION до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Crestal Nation:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни Crestal Nation протягом дня — -2,04%
- циркуляційна пропозиція – 283,33M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Crestal Nation до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Crestal Nation до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Crestal Nation до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Crestal Nation до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-2,04%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Crestal Nation: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0,09%
-2,04%
-30,63%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Nation is a platform for creating autonomous AI agents that act as freelancers, tokenized, revenue-generating workers that users can launch, own, and monetize with no coding skills. These agents can offer real services (e.g. scheduling, outreach, analysis) and operate 24/7 as independent economic actors. Nation enables a new form of digital labor where anyone can participate in the AI economy not just as a user, but as an owner.
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