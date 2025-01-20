Ціна Cresio (XCRE)
Поточна ціна Cresio (XCRE) сьогодні становить 0.00566911 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна XCRE до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Cresio:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 2.27 USD
- зміна ціни Cresio протягом дня — -0.59%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Cresio до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Cresio до USD становила $ -0.0003951364.
За останні 60 днів зміна ціни Cresio до USD становила $ -0.0017956849.
За останні 90 днів зміна ціни Cresio до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-0.59%
|30 днів
|$ -0.0003951364
|-6.96%
|60 днів
|$ -0.0017956849
|-31.67%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Cresio: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.03%
-0.59%
-4.35%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
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