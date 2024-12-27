Сьогоднішня ціна CREDITS (CS)

Поточна ціна CREDITS (CS) сьогодні становить 0.00129902 USD з ринковою капіталізацією $ 290.11K USD. Ціна CS до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності CREDITS:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 519.79 USD

- зміна ціни CREDITS протягом дня — -1.25%

- циркуляційна пропозиція – 223.46M USD

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