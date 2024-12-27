Ціна CREDITS (CS)
Поточна ціна CREDITS (CS) сьогодні становить 0.00129902 USD з ринковою капіталізацією $ 290.11K USD. Ціна CS до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності CREDITS:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 519.79 USD
- зміна ціни CREDITS протягом дня — -1.25%
- циркуляційна пропозиція – 223.46M USD
Отримуйте оновлення цін CS до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни CS.
Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни CREDITS до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни CREDITS до USD становила $ +0.0000538193.
За останні 60 днів зміна ціни CREDITS до USD становила $ +0.0001840203.
За останні 90 днів зміна ціни CREDITS до USD становила $ +0.0000725775927799356.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-1.25%
|30 днів
|$ +0.0000538193
|+4.14%
|60 днів
|$ +0.0001840203
|+14.17%
|90 днів
|$ +0.0000725775927799356
|+5.92%
Останній аналіз цін CREDITS: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.06%
-1.25%
-5.16%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
CREDITS platform offers a new and unique technical implementation of blockchain technology with autonomous smart contracts, data protocol and its own internal cryptocurrency. We strive to achieve unique technical parameters of the network – more than 1,000,000 transactions per second. The average processing time of each transaction starts from 0.01 second with a very low cost of each transaction (as low as 0.0001%). CREDITS team has developed the MVP (Minimum Viable Product) and have confirmed the technical feasibility of implementation by industry experts.
MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!
Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.
|1 CS до AUD
A$0.0020914222
|1 CS до GBP
￡0.0010262258
|1 CS до EUR
€0.0012470592
|1 CS до USD
$0.00129902
|1 CS до MYR
RM0.0058066194
|1 CS до TRY
₺0.0457774648
|1 CS до JPY
¥0.2050113364
|1 CS до RUB
₽0.1333054324
|1 CS до INR
₹0.1111181708
|1 CS до IDR
Rp20.9519325506
|1 CS до PHP
₱0.0755769836
|1 CS до EGP
￡E.0.0660811474
|1 CS до BRL
R$0.0080149534
|1 CS до CAD
C$0.0018705888
|1 CS до BDT
৳0.154973086
|1 CS до NGN
₦2.0108569796
|1 CS до UAH
₴0.0543769772
|1 CS до VES
Bs0.06625002
|1 CS до PKR
Rs0.3610366286
|1 CS до KZT
₸0.6720220166
|1 CS до THB
฿0.0442706016
|1 CS до TWD
NT$0.042672807
|1 CS до CHF
Fr0.001169118
|1 CS до HKD
HK$0.0100803952
|1 CS до MAD
.د.م0.0130681412