Яка зараз ціна Creditlink Token?

Creditlink Token торгують за ₴0.203932337212616512000, що відображає зміну ціни на рівні 6.09% за останні 24 години. Ця актуальна цифра відображає реальні дані про ринкові торги, агреговані з усіх світових бірж.

Як CDL порівнюється з глобальним крипторинком?

Його добова зміна на рівні 6.09% можна порівняти з загальними середніми показниками ринку. Якщо CDL перевершує ринок, це свідчить про сильний попит чи позитивні події, характерні саме для його екосистеми.

Як Creditlink Token виглядає у порівнянні з токенами категорії BNB Chain Ecosystem,Governance?

У сегменті BNB Chain Ecosystem,Governance CDL демонструє конкурентоспроможність завдяки об’єму торгів, ринковій капіталізації та активності в мережі --.

Яка сьогодні ринкова капіталізація Creditlink Token?

Ринкова капіталізація ₴41723651.63022384000000 розташовує CDL на #2910 місці, що свідчить про його відносну зрілість та довіру інвесторів у порівнянні з іншими токенами.

Які рівні ціни за останні 24 години?

Сьогодні ціни коливалися від ₴0.1921192319153451072000 до ₴0.2374135288514835072000, що дає контекст трейдерам, які стежать за волатильністю та структурою ринку.

Наскільки активно торгують CDL?

Creditlink Token згенерував ₴-- об’єму торгів за 24 години. Високий об’єм часто корелює зі сильнішими ціновими тенденціями та покращеною ліквідністю ринку.

Як пропозиція впливає на оцінку CDL?

З 204595405.0 токенами в обігу рівень пропозиції допомагає визначити дефіцит та довгострокову оцінку, особливо у порівнянні з іншими токенами з інфляційними чи дефляційними моделями.