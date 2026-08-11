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Поточна ціна Credible Finance сьогодні становить 0,647672 USD. Ринкова капіталізація CRED становить 14 678 169 USD. Відстежуйте оновлення цін CRED до USD у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!Поточна ціна Credible Finance сьогодні становить 0,647672 USD. Ринкова капіталізація CRED становить 14 678 169 USD. Відстежуйте оновлення цін CRED до USD у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!

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Ціна Credible Finance (CRED)

Лістинг не пройдено

Актуальна ціна 1 CRED до USD:

$0,658824
$0,658824$0,658824
+22,90%1D
mexc
Дані цього токену надходять від третіх осіб. MEXC діє виключно як інформаційний агрегатор. Досліджуйте інші токени, що пройшли лістинг на MEXC Спот!
USD
Графік ціни Credible Finance (CRED) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2026-08-11 16:01:00 (UTC+8)

Сьогоднішня ціна Credible Finance

Поточна ціна Credible Finance (CRED) сьогодні становить $ 0,647672, зі зміною 22,89% за останні 24 години. Поточний курс конвертації CRED до USD становить $ 0,647672 за CRED.

Credible Finance наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 14 678 169, з циркуляційною пропозицією у 22,66M CRED. Протягом останніх 24 годин CRED торгувався між $ 0,528466 (мінімум) та $ 0,682693 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 1,042, тоді як історичний мінімум — $ 0,389346.

У короткостроковій динаміці CRED змінився на -0,55% за останню годину та на +20,75% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 871,06K.

Ринкова інформація щодо Credible Finance (CRED)

$ 14,68M
$ 14,68M$ 14,68M

$ 871,06K
$ 871,06K$ 871,06K

$ 14,68M
$ 14,68M$ 14,68M

22,66M
22,66M 22,66M

22 663 359,621105
22 663 359,621105 22 663 359,621105

Поточна ринкова капіталізація Credible Finance — $ 14,68M, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 871,06K. Циркуляційна пропозиція CRED — 22,66M, зі загальною пропозицією 22663359.621105. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 14,68M.

Історія ціни Credible Finance у USD

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 0,528466
$ 0,528466$ 0,528466
Мін. за 24 год
$ 0,682693
$ 0,682693$ 0,682693
Макс. за 24 год

$ 0,528466
$ 0,528466$ 0,528466

$ 0,682693
$ 0,682693$ 0,682693

$ 1,042
$ 1,042$ 1,042

$ 0,389346
$ 0,389346$ 0,389346

-0,55%

+22,89%

+20,75%

+20,75%

Історія ціни Credible Finance (CRED) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Credible Finance до USD становила $ +0,120645.
За останні 30 днів зміна ціни Credible Finance до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Credible Finance до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Credible Finance до USD становила $ -0,0000003606664396.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ +0,120645+22,89%
30 днів$ 0--
60 днів$ 0--
90 днів$ -0,0000003606664396-0,00%

Прогноз ціни Credible Finance

Прогноз ціни Credible Finance (CRED) на 2030 рік (через 4 років)
Відповідно до наведеного вище модуля прогнозування цін, цільова ціна CRED у 2030 році становить $ --, а темп зростання складає 0,00%.
Прогноз ціни Credible Finance (CRED) на 2040 рік (через 14 р.)

У 2040 році ціна Credible Finance потенційно може зрости на 0,00% і досягти торгової ціни у $ --.

MEXC Інструменти
Для прогнозування сценаріїв у режимі реального часу та більш персоналізованого аналізу користувачі можуть використовувати інструмент прогнозування цін від MEXC та аналітику ринку на основі штучного інтелекту.
Відмова від відповідальності: ці сценарії є ілюстративними та навчальними; криптовалюти є волатильними — здійсніть власне дослідження (DYOR), перш ніж приймати рішення.
Хочете знати, якої ціни досягне Credible Finance у 2026–2027 роках? Відвідайте нашу сторінку з прогнозами ціни CRED на 2026–2027 роки, натиснувши на Прогноз ціни Credible Finance.

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Ресурс Credible Finance (CRED)

Whitepaper
Офіційний вебсайт

Категорія :

Payment SolutionsSolana Ecosystem

Про Credible Finance

Яка зараз ціна Credible Finance?

Credible Finance торгують за ₴28.54241670722916480000, зміна ціни за останні 24 години становить 22.89%. Цей показник відображає реальні ціни, агреговані з глобальних бірж.

Як сьогоднішня ціна порівнюється з історичними рівнями?

ATH Credible Finance становить ₴45.92015435117280000, тоді як ATL — ₴17.15818466027996640000. Порівняння поточної ціни з цими рівнями допоможе інвесторам оцінити довгостроковий потенціал та попередні цикли зростання.

Яка загальна оцінка CRED сьогодні?

Ринкова капіталізація становить ₴646855840.76065230960000, що розміщує актив на #952 місці серед усіх криптовалют.

Наскільки активний ринок участі Credible Finance?

Актив генерував ₴-- об’єму торгів за 24 години, що демонструє частоту залучення трейдерів до CRED.

Яка обігова пропозиція та чому це важливо?

З урахуванням того, що наразі в обігу 22663359.621105 токенів, динаміка пропозиції впливає на дефіцит, темпи інфляції та довгострокові тенденції оцінки.

У яку категорію входить Credible Finance?

Credible Finance належить до класифікації Solana Ecosystem,Payment Solutions, що об’єднує його з іншими активами, які мають подібну корисність або роль у екосистемі.

Як -- впливає на ціннісну пропозицію CRED?

Робота в мережі -- дозволяє CRED використовувати специфічні швидкості транзакцій, комісії, моделі безпеки та функціональність смарт-контрактів, що сприяє його загальній адаптації.

Люди також запитують: Інші запитання про Credible Finance

Останнє оновлення сторінки: 2026-08-11 16:01:00 (UTC+8)

Важливі галузеві оновлення для Credible Finance (CRED)

Час (UTC+8)ТипІнформація
02-11 14:20:00Оновлення в галузі
За останні 24 години відтік CEX становив 59 400 ETH
02-10 18:39:21Ончейн дані
Вчора чистий вхідний переказ у біткоїн-спотовий ETF становив $144,9 мільйона, тоді як Ethereum ETF зафіксував чистий вхідний переказ у $57 мільйонів
02-04 11:04:00Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют знову впав до 14, ринок залишається в зоні "екстремального страху"
02-04 00:48:00Оновлення в галузі
За останні 24 години ліквідовано $285 мільйонів по всій мережі, знищені як лонги, так і шорти
02-01 01:12:00Оновлення в галузі
Bitcoin опускається нижче попереднього мінімуму $80,600, досягаючи нового мінімуму з 11 квітня 2025 року
01-28 07:44:00Оновлення в галузі
Індекс долара досяг найнижчого рівня з лютого 2022 року, криптовалютний ринок продовжує зростання

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