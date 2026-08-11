Сьогоднішня ціна Credible Finance

Поточна ціна Credible Finance (CRED) сьогодні становить $ 0,647672, зі зміною 22,89% за останні 24 години. Поточний курс конвертації CRED до USD становить $ 0,647672 за CRED.

Credible Finance наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 14 678 169, з циркуляційною пропозицією у 22,66M CRED. Протягом останніх 24 годин CRED торгувався між $ 0,528466 (мінімум) та $ 0,682693 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 1,042, тоді як історичний мінімум — $ 0,389346.

У короткостроковій динаміці CRED змінився на -0,55% за останню годину та на +20,75% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 871,06K.

Ринкова інформація щодо Credible Finance (CRED)

Ринкова капіталізація $ 14,68M$ 14,68M $ 14,68M Обсяг (за 24 год) $ 871,06K$ 871,06K $ 871,06K Повністю розведена ринкова капіталізація $ 14,68M$ 14,68M $ 14,68M Циркуляційне постачання 22,66M 22,66M 22,66M Загальна пропозиція 22 663 359,621105 22 663 359,621105 22 663 359,621105

Поточна ринкова капіталізація Credible Finance — $ 14,68M, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 871,06K. Циркуляційна пропозиція CRED — 22,66M, зі загальною пропозицією 22663359.621105. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 14,68M.